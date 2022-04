Biere: Die Rückkehr des Altargemäldes

Der Vorsitzende des Kirchspiels Biere-Eggersdorf, Joachim Hoffmann, neben dem expressionistischen Gemälde "Kreuzigung Christi" in der St. Andreas Kirche in Biere.

Biere - Wie in einem Krimi: Mit Spinngewebe, Staub und Taubenkot bedeckt stand ein bedeutendes Kunstgemälde etwa sieben Jahrzehnte in einem kleinen Treppenaufgang links neben der Orgel in der St.-Andreas-Kirche Biere im Salzlandkreis – und niemand wusste um seine Existenz. Es handelt sich um das Werk „Kreuzigung Christi“ von der Künstlerin Hedwig Marquardt, welches um das Jahr 1912 entstanden sein soll.