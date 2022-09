Bierer Berg : Seltene Exoten im Tierpark in Schönebeck

Schönebeck - Bei einem Abstecher im Tierpark auf dem Bierer Berg, können rund 70 in- und ausländische Tierarten von den Besuchern beobachtet werden. Jedoch kann es auch schnell passieren, dass man an der wohl exotischsten Tierart des Tierparks vorübergeht, ohne überhaupt groß davon Notiz zu nehmen. Die Rede ist von der Peruanischen Hasenmaus, einem südamerikanischen Nagetier aus der Familie der Chinchillas. Und das Tier in Schönebeck ist laut Tierparkleiter Matthias Willberg das einzige Exemplar in Europa – ein echter Exot also.