Der Countdown läuft: In wenigen Stunden starten die Mitglieder des Karneval Clubs Biere in ihre diesjährige Session. Für die drei Veranstaltungen gibt es noch Restkarten.

Bierer Narren starten Karneval am Wochenende

Biere - Die letzten Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, und am kommenden Wochenende startet nun auch der Karneval in Biere. Was ist geplant?