Nach Feuer in Garbsener Straße in Schönebeck: Versorgungsleitungen bei Brand beschädigt. WBG arbeitet mit Hochdruck an Schadensbeseitigung.

Angesengte und verkohlte Gegenstände liegen in der Garbsener Straße in Schönebeck, wo in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober ein Kellerbrand das Haus massiv in Mitleidenschaft zog.

Schönebeck. - Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes am Wochenende in einem Wohngebäude in der Garbsener Straße in Schönebeck dauern an. Als gesichert gilt jedoch, dass das Feuer im Keller entstanden ist, teilt WBG-Vorstandsmitglied Yvette Hoppensack auf Anfrage der Volksstimme mit. „Fest steht, dass die Keller und Treppenhäuser stark betroffen sind sowie sämtliche Versorgungsleitungen beschädigt wurden“, so Hoppensack weiter.