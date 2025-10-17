Nach großem Kellerbrand Bilanz des Feuers: Spezialfirma muss Wohnhaus reinigen, Versorgungsleitungen defekt
Nach Feuer in Garbsener Straße in Schönebeck: Versorgungsleitungen bei Brand beschädigt. WBG arbeitet mit Hochdruck an Schadensbeseitigung.
17.10.2025, 16:00
Schönebeck. - Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes am Wochenende in einem Wohngebäude in der Garbsener Straße in Schönebeck dauern an. Als gesichert gilt jedoch, dass das Feuer im Keller entstanden ist, teilt WBG-Vorstandsmitglied Yvette Hoppensack auf Anfrage der Volksstimme mit. „Fest steht, dass die Keller und Treppenhäuser stark betroffen sind sowie sämtliche Versorgungsleitungen beschädigt wurden“, so Hoppensack weiter.