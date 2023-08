Calbe - Am kommenden Dienstag, 15. August, endet für die Frauen des Calbenser Frauenchores inTakt die Sommerpause. Ab 18.45 Uhr werden sie im evangelischen Gemeindehaus in der Breite wieder gemeinsam singen und sich dabei auf die kommenden Konzerte vorbereiten. Das kündigte die Chorchefin Rosemarie Schmidt jetzt an.

Noch im August haben die Frauen ein ganz besonderes Konzert zusammen mit der Stadt geplant, sagte sie jetzt. „Am 27. August ab 15 Uhr laden wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung Calbe zu einem kleinen Konzert in den restaurierten Ausstellungsraum im Bismarckturm auf dem Wartenberg ein. Wir freuen uns und sind gespannt auf den Klang unserer ausgewählten Titel im schönen Rundbau. Interessant sind sicherlich auch die Informationen der Stadtverwaltung Calbe über den Werdegang und das Ergebnis der Sanierung des Ausstellungsraums“, teilt sie mit. Selbstverständlich werde an dem Tag auch die Aussichtsplattform geöffnet sein und den Besuchern einen Rundblick ermöglichen. Die Sängerinnen werden zudem für Kaffee und Kuchen sorgen, kündigt sie weiter an. Der Bismarckturm sei so ein sehr lohnendes Ausflugsziel für die Einwohner der Saalestadt sowie die Bürger der umliegenden Orte, meint sie.

Neben Musik auch Informationen

Neben der Musik gibt es an dem Tag für die Besucher viel über den Bismarckturm zu erfahren. Der Calbenser Bismarckturm ist der höchste Turm seiner Art in Sachsen-Anhalt. Als am 30. Juli 1898 der ehemalige Reichskanzler und Fürst Otto von Bismarck starb, wurde im ganzen Reich der Wunsch laut, ihm zu Ehren Denkmäler aufzubauen. Bismarck gilt als der Schöpfer des Deutschen Reiches. Die Politik des umtriebigen Politikers war es, der die Gründung des Deutschen Reiches ermöglichte.

Anfangs hielt sich die Euphorie in der Bevölkerung in grenzen, wie zuletzt der Calbenser Heimatverein in einer besonderen Ausstellung zur Reichsgründung darstellte. Dennoch zeigten sich alsbald die Vorteile eines geeinten Reiches. Die Zollgrenzen, die es überall im Land gab, konnten aufgegeben werden. Die Wirtschaft blühte auf und der Wohlstand erreichte auch Kleinstädte wie Calbe. So lässt es sich erklären, dass auch die Calbenser dem Reichskanzler viel zu verdanken hatten und sich nach dem Tod des Fürsten organisierten, um zur Erinnerung einen Turm zu bauen.

1902 begann die Spendensammlung für den Bau des Turmes. Mehrere Entwürfe für den Bau des Turms wurden von Handwerkern eingereicht. Der Entwurf des Maurermeisters Bielitz aus Nienburg wurde schließlich umgesetzt. Er setzte sich gegen etwa 30 andere Entwürfe für einen Turm durch. Schon im Frühling des Jahres begannen die Arbeiten an dem Fundament des Turmes. Es wurde wegen der Größe des Baus zwei Meter mächtig. Das Material für den Turmbau kam dabei vor allem aus der näheren Gegend. Der für den Turmbau benötigte Kalkstein kam aus den Steinbrüchen rund um Glöthe. Der Sand stammte aus den Gruben am Wartenberg. Die Granitplatten wurden aus dem Harz bezogen. Und die Treppenstufen aus rotem Sandstein kamen aus dem Weserbergland. Die Einweihung des Turms erfolgte am 24. März 1904.

Mehrmals Geld für Turm

Mehrfach wurde der Bismarckturm in den vergangenen Jahrzehnten bereits instandgesetzt und so für die Allgemeinheit erhalten. Zuletzt hatte die Stadt viel Geld in die Erhaltung und Sanierung des Turms investiert.

Mit der Sanierung des Innenraumes des Turms hat die Stadt außerdem eine Außenstelle des Standesamtes auf dem Wartenberg eröffnet. Brautpaare können sich hier seit einiger Zeit das Eheversprechen geben. Die Mitarbeiter der Stadt richten den Raum für eine Hochzeit dann entsprechend her. Bislang ist die zahl der Trauungen auf dem Wartenberg überschaubar. Dennoch entspricht die Kommune hier dem Wunsch vieler Brautpaare nach einem ganz individuellen Ort für die amtliche Hochzeit.

Was alles in dem Turm in den vergangenen Jahren erneuert wurde, erfahren die Besucher am letzten Sonntag im August bei einem Besuch ausführlich und können sich außerdem den Turm ganz genau ansehen. Ein Besuch lohnt sich hier.