Bleibt es beim Hunde- und Rauchverbot auf Spielplätzen in Calbe?

Hunde und Zigaretten gehören nicht auf Spielplätze. Zumindest in Calbe sind sie tabu. Doch in der CDU/FDP-Fraktion regt sich Widerstand gegen die Spielplatzsatzung.

Calbe - Wo Kinder spielen, hat Zigarettenqualm nichts zu suchen. So weit, so verständlich. Auch Hunde dürfen sich in Calbe nicht auf Spielplätzen rumtreiben. Das passt längst nicht allen im Calbenser Stadtrat...