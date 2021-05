Blumenhändler lässt Kurpark in Bad Salzelmen warten

Bad Salzelmen - Auf der zurzeit ungenutzten Kurparkbühne wartet ein wahrer Schatz. Die neue Sommerbepflanzung für den Kurpark lagert dort und wartet darauf, in die Erde zu kommen. Doch bis zur Ankunft der bunten Blumen war es ein steiniger Weg...

Jessika Rogat ist verärgert. Die Mitarbeiterin, die sich im städtischen Eigenbetrieb Solepark maßgeblich um die Grünanlagen kümmert, hatte alles für die Annahme der neuen Blumen organisiert. Die gute Laune und den Optimismus ließ sie sich aber trotzdem nicht nehmen. Schließlich winken ab der kommenden Woche wunderschöne Sommeroptiken für den gut gepflegten Kurpark. Der Lieferant aber ließ über eine Stunde auf sich warten.

Kein guter Einstand

Für den neuen Lieferanten der Blumen kein besonders guter Einstand. „Unser ursprünglicher Partner hat seinen Geschäftsbereich leider verlagert“, so Rogat. Daher wurde die Vergabe neu ausgeschrieben. Das beste Angebot bereitete eine Fachfirma aus Mahlwinkel im Landkreis Börde. Aus Schönebeck erhielten die Mahlwinkler eine wahre Großbestellung. Insgesamt, das berichtete Jessica Matusch vom städtischen Bauhof, habe man 4320 Pflanzen geordert. Matusch betreut die Pflanzungen, die am kommenden Dienstag beginnen sollen – alle bestellten Blumen sind auf einmal angekommen.

Die bunten Sommerblumen wie Löwenmäulchen, Spinnenpflanze und Buntnesseln sollen dann an den „Blütenhotspots“ im Park eingesetzt werden. Vor der Kurverwaltung, dem Lindenbad, im Rondell an der Eggersdorfer Straße und dem Beet vor dem „Hexenhäuschen“ kommt die bunte Blütenpracht. Die Sommerblumen kommen in diesem Jahr übrigens später als in den vergangenen nach Schönebeck. „In den letzten Wochen war die Frühjahrsbepflanzung noch in voller Blüte“, sagt Rogat, die aus ihrem Bürofenster direkten Blick auf die farbenfrohe Beete hat. Da wäre es wirklich verfrüht gewesen, die schmucken Pflanzen in voller Blüte schon gegen neue auszutauschen. Das soll jetzt passieren.

„Trotz allem Ärger mit der Wartezeit sind die Pflanzen von guter Qualität“, berichtetJessika Rogat später am Nachmittag. Der steinige Weg hat sich also gelohnt.