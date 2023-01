Bördeland brennt: Weihnachsbäume gehen in Flammen auf

Eggersdorf/Großmühlingen/Zens/Eickendorf - Was für viele schon jahrelang am ersten Wochenende im Januar im Terminkalender fest verankert ist, steht für andere zum ersten Mal auf dem Papier. Wie etwa bei der Eickendorfer Ortsfeuerwehr. Denn diese feierte am vergangenen Freitag ihre erste Auflage des Weihnachtsbaumverbrennens vor dem Gerätehaus in der Karl-Marx-Straße.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.