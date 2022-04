Bördeland: Bürgermeister nun bald Rentner?

Bernd Nimmich, Bürgermeister vom Bördeland bei Schönebeck, feiert am 3. Januar 2022 seinen 65. Geburtstag. Welche Tipps geben altgediente Rentner dem Jung-Rentner?

Biere/Eickendorf - So! Der Text hier ist extra ganz langsam geschrieben. Geht es nach Großmühlingens Ortsbürgermeisterin Ute Möbius, dann muss sich Jung-Rentner Bernd Nimmich aus Eickendorf jetzt seine Lesebrille aufsetzen und sich einen Packen Notizzettel bereitlegen: Man kann immer was vergessen. Doch welche Ratschläge haben Profi-Rentner an den Jung-Senioren?