Bördeland: Die Paten der Lindenstraße

Die Welslebenerin Helga Frenzel vor dem jungen Baum. Die Linde steht in der Lindenstraße vor ihrer Haustür. Der Baum hat den jüngsten Angriff überlebt.

Welsleben - Helga Frenzel ist Pädagogin aus Leidenschaft. Obwohl sie mittlerweile in Rente ist, ist sie die derzeitige Schulleiterin einer Schule in Sachsendorf. Nach dem goldenen Lehrer-Jubiläum von Helga Frenzel feierte das Ehepaar in diesem Jahr auch ihre goldene Hochzeit. Ihr Ehemann Reimund hat den Großteil seines Berufslebens beim Militär verbracht. Die goldene Hochzeit hatte der Ortsbürgermeister zum Anlass genommen und dem Ehepaar neben dem üblichen Heimat-Kalender nicht die dazugehörige Welsleber Kiste, sondern die junge Linde übergeben.