Bördeland: Entscheidung bei der Volkssolidarität Eggersdorf

Nach einer längeren Pause aufgrund von Corona kam in Eggersdorf, im Bördeland, die Volkssolidarität zusammen. Es stand die Wahl einer neuen Leitung auf dem Programm.

Eggersdorf - „Endlich geht es wieder los!“ Mit diesem befreienden Gedanken haben sich sicher die Senioren der örtlichen Volkssolidarität am Mittwoch in der zurückliegenden Woche im Bürgerhaus der Gemeinde getroffen. Der traditionelle Kaffeenachmittag war verbunden mit der Wahl einer neuen Leitung. Was ist das Ergebnis?