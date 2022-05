Bördeland: Neue Veranstaltungen geplant

Nach der langen Auszeit aufgrund der Corona-Pandemie hat der Ortsteil Eggersdorf jetzt wieder so einiges im Kalender stehen.

Eggersdorf - Ein Ortsteil in der Gemeinde Bördeland macht den ersten Schritt: Eggersdorf. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Eggersdorf hat mit Unterstützung der Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem viele Veranstaltungen für dieses Jahr geplant. „Wir sind froh, dass nach so langer Zeit endlich mal wieder etwas stattfinden kann. Und wir sind stolz darauf, dass wir nun so viele Veranstaltungen planen konnten“, sagt Ziem. Welche Events sind konkret geplant?