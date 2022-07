Bördeland: Neuer Bürgermeister Schmoldt vereidigt für zwei Jahre

Marco Schmoldts (SPD) Amtszeit beginnt am 1. August 2022. Sie beträgt zunächst zwei Jahre. An der Sitzung nahm auch Gemeinderatsmitglied Thomas Thamm (CDU) teil.

Biere - Bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, die von Ekkehard Horrmann geleitet wurde, wurde Marco Schmoldt (SPD) als neuer Bürgermeister der Gemeinde Bördeland erneut vereidigt. Doch gleich zu Beginn der Sitzung teilte Thamm an einige Mitglieder des Gemeinderates eine schriftliche Rüge aus, die sich an den gesamten Gemeinderat Bördeland richtet.