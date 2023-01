Bördeland-Tradition: Wandern und Grünkohl bis zum Abwinken

Es ist das erste Großereignis im Jahr in Bördeland: die Grünkohlwanderung. Sie gibt es seit 28 Jahren und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. In diesem Jahr nahmen 280 Wandefreunde teil.

Barby - Was am 20. Januar 1995 aus der Taufe gehoben wurde, konnte in diesem Jahr nach der coronabedingten Zwangspause der letzten zwei Jahre wieder erfolgreich weitergeführt werden. Die Rede ist von der Braunkohlwanderung, die von der Lindenwirtin Sieglinde Broz erstmalig organisiert wurde und damals vom Großmühlinger Schloss in Richtung des Landhotels „Zu den zwei Linden“ in Eggersdorf führte.