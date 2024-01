Schon seit 2019 gibt es Die Bördeländer. Über ein Inserat in der Volksstimme haben sie sich damals gefunden. Was die Band bis heute verbindet und wie sich ihr Repertoire verändert hat.

Welsleben/VS. - Von außen betrachtet käme man wohl kaum auf die Idee, dass in den Räumen des Malerbetriebes Scheiner immer dienstags am Abend ab 17.30 Uhr eine Bandprobe stattfindet. Doch läuft man über den Hof, sind schon die ersten Klänge von Keyboard, Bass und Gitarre zu vernehmen. Bevor die Probe nämlich beginnen kann, müssen die Instrumente erst einmal richtig gestimmt werden. Und bei den momentanen Temperaturen passiert es schnell, dass die Saiten einer Gitarre nicht mehr so klingen, wie sie sollten. Doch sobald alles richtig eingestellt ist, kann das gemeinsame Musizieren im Probenraum auch gleich beginnen.

„Gefunden haben wir uns über ein Inserat in der Volksstimme“, erklärt Swen Scheiner, Gründer der Band und Chef der Gruppe. Er hatte dort vor einigen Jahren nach Mitstreitern gesucht. Auch seinen Sohn Lars Scheiner hat er als Bassgitarristen in die Gruppe geholt.

Im Jahr 2019 gegründet

Seit der Gründung 2019 hat sich so einiges getan. Vor allem ist das Repertoire der Band deutlich angewachsen. Es reicht von bekannten Schlagersongs über Rock- und Partymusik bis hin zu modernen Hits aus den aktuellen Charts. „Es kommt immer wieder etwas neues dazu, worauf wir gerade Lust haben“, sagt Swen Scheiner. Aktuell versucht sich die Gruppe an dem Song „Tequila“. Aber auch Lieder von Udo Lindenberg, Santiano oder George Ezra spielen die fünf Männer fast so gut wie das Original. Insgesamt seien sie jetzt in der Konstellation gut besetzt. Swen Scheiner spielt Keyboard und auch Gitarre, Lars Scheiner übernimmt am Bass, Ulli Höpfner spielt die E-Gitarre, und Detlef Rieck und Reiner Merkwirth stehen hinter dem Mikrofon.

Wobei Detlef Rieck für so manche Interpretation auch sein Saxofon vorholt. Etwa bei „Ring of Fire“ von Johnny Cash. Vor allem für Duette fehle der Band aber noch eine Frauenstimme. „Da fehlt dann was, wenn das Original von einem Pärchen gesungen wird“, meint Scheiner. Besonders bekannt in der Gemeinde sei die Gruppe für Das Bördelandlied, das Swen Scheiner selbst geschrieben hat. Bei Auftritten für die Volkssolidarität könnten die Senioren bereits kräftig mitsingen. Aber auch dort wolle man längst nicht mehr nur Schlagermusik hören.

Daher sind Die Bördeländer immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Gerne möchte die Band auch auf Geburtstagen und anderen Feiern spielen. Bisher fehlten dort aber die Aufträge. Solange üben sich die Hobbymusiker im Proberaum in Welsleben an neuen Stücken und hämmern weiter kräftig in die Saiten.