Bördeland: Wohin geht die Reise bei der Solarenergie?

Biere - „Wir müssen bei der Photovoltaik ein bisschen Druck machen“, ist Gemeinderätin Ute Möbius (CDU) überzeugt, als sie ihre Forderung in der Gemeinderatssitzung formuliert. Sie tippt an, ohne konkreter zu werden, dass es eine Firma gibt, die Interesse an Flächen für Solarprojekte in der Gemeinde signalisiert hat.