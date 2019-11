Während Bewohner per Drehleiter ins Freie gebracht wurden, kümmerten zwei Atemnschutztrupps um den Brand im Keller. Foto: Bianca Oldekamp

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend in Schönebeck kam es zu starker Rauchentwicklung.

Schönebeck l In einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße der Jugend war am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 30 Kameraden waren die Stadtteilwehren Schönebeck und Bad Salzelmen unter Einsatzleiter Frank Mantwill im Einsatz. Starke Rauchentwicklung Der Brand an sich war schnell unter Kontrolle. Doch durch die starke Rauchentwicklung mussten mehrere Anwohner des betroffenen Eingangs über die Drehleiter gerettet werden. Damit der Rauch schneller abziehen konnte, hatten die Kameraden bei ihrer Ankunft zunächst nämlich die sogenannte Rauchabzugsklappe gezogen, damit der Rauch schneller abziehen konnte. Das berichtet Daniel Schürmann, der in seiner Funktion als Stadtwehrleiter vor Ort war. Bilder Feuerwehreinsatz in der Schönebecker Straße der Jugend: Mit der Drehleiter werden Menschen aus Wohnungen geholt. Foto: Bianca Oldekamp

Polizei musste eingreifen Zwei Atemschutztrupps waren ebenfalls im Einsatz und kümmerten sich im Wechsel um die Nachlöscharbeiten, während immer noch Menschen aus den Wohnungen im betroffenen Haus über die Drehleiter ins Freie gebracht wurden. Neben den sechs Feuerwehrfahrzeugen waren auch zwei Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Die Polizei hingegen musste einschreiten, weil mehrere Passanten die Einsatzkräfte der Feuerwehr beleidigten, berichtet Daniel Schürmann.

