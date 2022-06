Brandschutz im Schönebecker Amtsgericht wird ausgebaut

Schönebeck - Mit lauten brummenden und hämmernden Geräuschen fressen sich Bohrmaschinen und andere Werkzeuge in die Wände des Schönebecker Amtsgerichts. Mitunter wird es dabei so laut, dass Richter, Anwälte oder andere Verfahrensbeteiligte sich in den Verhandlungen wiederholen müssen. Grund für den Lärm: Das Gerichtsgebäude wird in Sachen Brandschutz modernisiert. So wird unter anderem eine Luftspülanlage installiert, die im Falle eines Brandes die Fluchtwege und das Treppenhaus von Rauch frei halten soll. Zudem wird der Brandmeldealarm des Gerichts mit der Leitstelle gekoppelt.