Braucht Elbenau einen Fußgängerüberweg?

Elbenau - Fehlt es in Elbenau an einem Fußgängerüberweg oder an einer Ampel? Wenn es nach einem Eintrag im Bürgermelder der Stadt geht, dann ja. Dort schreibt ein Bürger: „Selbst wir alles Erwachsene müssen teilweise über die Straße rennen, da sich sowieso keiner an die Geschwindigkeit hält. Aber wie sollen das kleine Kinder schaffen? Mir wird richtig übel, wenn ich daran denke, dass unsere Kinder irgendwann über die Straße müssen, um in die Schule zu kommen.“ Es fehle an einem Fußgängerüberweg oder eben einer Kontaktampel.