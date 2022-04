Breitenhagen: Die Zufunft der Gierseilfähre

Kein Einzelfall. Diese Radfahrer aus Wurzen mussten bei Regenwetter an der Breitenhagener Fährstelle kehrt machen. Sie hatten sich auf der nicht aktualisierten Internetseite des Blauen Bandes informiert. Danach war die Fähre in Betrieb. In Wirklichkeit liegt sie seit Monaten am Ufer.

Foto: Thomas Linßner