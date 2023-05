Schönebeck - „Wir warten hier auf den Auftritt des Saxofons“, freuen sich Regina und Reinhard Hemmel auf den noch kommenden Auftritt. Gemeint ist Saxofive und die singenden Saxofone, die am Sonntag auf dem Brunnenfest auftraten. Das Ehepaar ist erstmals auf dem Schönebecker Stadtfest und extra wegen der Saxofone gekommen. Eigentlich wohnen Regina und Reinhard Hemmel in Gröbzig. Doch der Abstecher in die Elbestadt ist nicht ihr erster Besuch in Schönebeck. „Wir sind öfter im Kurpark. Da kann man so schön spazieren oder ein Eis essen gehen“, berichtet Reinhard Hemmel. Bei einem dieser Besuche haben sie den Flyer für das Brunnenfest gesehen und sich für eine erneute Fahrt nach Schönebeck entschieden. „Wir haben uns das Programm genau angeschaut und wollten zu dem Auftritt“, sagt Reinhard Hemmel. Nach Saxofive werden sie aber nicht nach Hause zurückfahren, sondern noch einige weitere Ziele anfahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.