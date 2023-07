Die größten Herausforderungen eines passionierten Bühnenbauers sind es, dass alles klappen soll. Dazu muss er viel und häufig Hand anlegen. Thomas Schmandt bereitet akribisch die Aufführung in Barby vor. Was genau er macht

Messen. Sägen. Schleifen. Schrauben. Wenn Thomas Schmandt mit Holz arbeiten kann, dann ist er in seinem Element. Gegenwärtig werkelt er jedoch nicht in der heimischen Hobbywerkstatt, um für die eigenen vier Wände ein neues Projekt auf den Weg zu bringen, sondern auf einem Barbyer Hinterhof. Bau-Objekte sind die Kulissen für die diesjährige Komödie am Prinzeßchen.

Selbst auf der Bühne aktiv ist der gelernte Modellbautischler in seiner Freizeit singend und zuweilen tanzend bei den Barbyer Heimatfreunden. Auf den Theater-Brettern zu stehen, ist seine Sache allerdings nicht. Bei der Sommerkomödie agiert er lieber im Hintergrund. Er unterstützt auch den Bühnenbau mit mancherlei Requisiten, und das schon seit vielen Jahren.

Das diesjährige Stück „Mord auf Schloss Haversham“ stellt an Kulissenbauer und Ensemble gleichermaßen große Herausforderungen. Und von Regisseur Stephan Wapenhans hat Thomas Schmandt klare Vorstellungen mit auf den Weg bekommen.

„Mord auf Schloss Haversham“, das ist Theater im Theater. Die Story: Eine Theatergruppe bringt das genannte Krimi-Stück zur Premiere, und es geht so ziemlich alles schief, was nur schief gehen kann. Dass das gut gespielt wird, ist in erster Linie Aufgabe des Regisseurs und seiner Darsteller. Da aber auch bei Kulissen und Zubehör manches im Argen liegen muss, ist Thomas, „der Baumeister“ gefordert.

Theater-Illusion

Mit Ideenreichtum, handwerklichem Geschick und manch ausgeklügelter Finesse entstehen unter den Händen von Thomas Schmandt derzeit echte Theater-Illusionen. Ein auf das Stichwort herabfallendes Wandbild ist für ihn eher die kleinere Übung.

Was die größeren Übungen sind? „Das wird nicht verraten. Nur soviel: Es muss schon alles klappen, wenn’s umklappt“, sagt der Handwerker mit einem schelmischen Grinsen und begibt sich wieder an seine Nach-Feierabend-Arbeit.

Die Komödie „Mord auf Schloss Haversham“ von Jonathan Sayer, Henry Shields und Henry Lewis wird im Barbyer Schlosspark Open Air am 19., 20., 25. bis 27. August sowie vom 1. bis 3. September gezeigt. Das Stück wurde 2012 in London uraufgeführt. Der Kartenvorverkauf für „Mord auf Schloss Haversham“ ist in vollem Gange. Tickets gibt es unter www.reservix.de sowie in vielen Vorverkaufsstellen der Region, unter anderem bei Lotto-Krabbes in Barby.