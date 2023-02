Besonders für junge Menschen sind der Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr eine gute Möglichkeit, um in verschiedene soziale Berufe hineinzuschnuppern. Sie können unter anderem in der Altenpflege, in Kitas oder bei der Tafel mit anpacken. Auch in Schönebeck gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Foto: dpa