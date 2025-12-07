Straßenbau in Calbe Bundesgeld macht Hoffnung: Trabitzer Zufahrt im Fokus
Der Landkreis bekommt auch Geld vom Bund für die Erneuerung der Infrastruktur. Millionenbeträge will der Kreis in sein Straßennetz investieren. Im Blick hat die Verwaltung Calbe dabei auch die marode Zufahrt nach Trabitz.
07.12.2025, 12:00
Trabitz. - Mit dem Sondervermögen, welches der Bund an die Länder und Kommunen verteilt, soll die Infrastruktur erneuert werden und der Investitionsstau abgebaut werden. Während die Saalestadt rund 2,8 Millionen Euro erhält, bekommt der Salzlandkreis auch wegen seiner Größe mehr als 57 Millionen Euro vom Bund.