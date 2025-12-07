Der Landkreis bekommt auch Geld vom Bund für die Erneuerung der Infrastruktur. Millionenbeträge will der Kreis in sein Straßennetz investieren. Im Blick hat die Verwaltung Calbe dabei auch die marode Zufahrt nach Trabitz.

Die Kreisstraße nach Trabitz ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Vielleicht ändert sich daran etwas in den nächsten Jahren.

Trabitz. - Mit dem Sondervermögen, welches der Bund an die Länder und Kommunen verteilt, soll die Infrastruktur erneuert werden und der Investitionsstau abgebaut werden. Während die Saalestadt rund 2,8 Millionen Euro erhält, bekommt der Salzlandkreis auch wegen seiner Größe mehr als 57 Millionen Euro vom Bund.