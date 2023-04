Die Bundesregierung hat kürzlich ein Eckpunkte-Papier zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Was die vier Bundestagsabgeordneten aus dem Salzlandkreis dazu sagen.

Schönebeck/Berlin - Am 12. April hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier vorgelegt, nach dem noch in diesem Jahr eine Legalisierung von Cannabis erfolgen soll. Während einige die darin vorgeschlagenen Maßnahmen als nicht weitreichend genug bezeichnen, befürchten andere dadurch negative Konsequenzen. Was Schönebecker Konsument und ein CBD-Shop von den Plänen halten.