Ein Jahr nach Russlands Angriff auf die Ukraine Bundestagsabgeordnete aus dem Salzlandkreis fordern mehr Diplomatie

Am heutigen Tag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie hat sich die Diskussion im politischen Berlin und im Salzlandkreis in der Zeit verändert? Martin Kröber (SPD), Tino Sorge (CDU), Jan Korte (Die Linke) und Kay-Uwe Ziegler (AfD) erklären was sie von weiteren Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet halten und was zur Beendigung des Krieges nötig ist.