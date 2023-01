Calbe - Als Calbes Stadträte kürzlich zu einer Sondersitzung im Rathaus zusammentrafen, um eine Landesregelung für die Kosten der Kinderbetreuung zeitnah umzusetzen, gab es einen Tagungsordnungspunkt, der so gar nicht auf der Tagungsordnung stand.

Kurzfristig wurde Bürgermeister Sven Hause auf seine zweite Amtszeit als Bürgermeister vereidigt. Gut eineinhalb Jahre nach der Wahl des Bürgermeisters am 6. Juni 2021 gibt es nun die Gewissheit, dass er das Wahlamt auch ausführen darf.

70 Prozent für Sven Hause

Eigentlich hätte die Berufung in die zweite Wahlperiode bereits einige Wochen nach der Wahl erfolgen sollen. Anfang Oktober endete damals die Amtszeit des Bürgermeisters. Das Wahlergebnis bei der Bürgermeisterwahl war zudem nicht knapp, sondern mehr als eindeutig. Knapp 70 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf Amtsinhaber Sven Hause im ersten Wahlgang. Die drei Gegenkandidaten erreichten nur geringe Zustimmungswerte. Klaus Kirchleitner, einer der Gegenkandidaten, sah allerdings die Rechte der Wähler verletzt und reichte zunächst Widerspruch und später Klage gegen das Wahlergebnis ein. Manipulation sah er bei der Durchführung der Briefwahl. Im Rathaus eingehende Briefwahlumschläge seien offen gelagert worden und für jeden erreichbar, argumentierte er. Außerdem kamen längst nicht alle angeforderten Briefwahlumschläge zurück.

Unhaltbar und die Wähler beeinflussend stufte er zudem die Berufsbezeichnung eines Mitbewerbers ein. Der wurde als Versicherungsvertreter mit dem Namen des von ihm vertretenen Unternehmens auf dem Wahlzettel genannt. Damit seien die Bürger unzulässig beeinflusst worden, meinte er und forderte eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der Saalestadt. Das Verwaltungsgericht in Magdeburg hatte sich vor dem Jahreswechsel mit der Wahlklage intensiv beschäftigt. Die Juristen konnten allerdings bei der Durchführung der Wahl keine groben Fehler finden und die Argumentation des Klägers nicht nachvollziehen.

Abwarten, ob Kläger in Berufung geht

Sie wiesen die Klage letztlich ab. Dennoch war damit nicht der Weg sofort frei, damit der gewählte Bürgermeister offiziell seine zweite Wahlperiode mit der obligatorischen Vereidigung antreten konnte. Abwarten musste die Stadt nun, ob der Kläger in der Berufung geht. Mit dem Ende der Frist habe die Vereidigung nun stattfinden können. Fachlich erklärt die Wahlleiterin Isabel Jaekel dies so: „Der Hauptverwaltungsbeamte Herr Hause hat die Amtsgeschäfte gemäß § 61 Abs. 2 Satz 6 Kommunalverfassungsgesetzt des Landes Sachsen-Anhalt bis zum 16. Januar 2023 weiter geführt. Die Ernennung für die 2. Amtszeit erfolgte am 17. Januar 2023 für die Dauer von 7 Jahren. Laut § 8 Abs. 4 Beamtenstatusgesetz ist eine rückwirkende Ernennung unzulässig und insoweit unwirksam“, ließ sie über den Sprecher mitteilen.

Die Kosten des Verfahrens, so hatte das Magdeburger Verwaltungsgericht entschieden, muss der Kläger tragen. Die Stadt hatte sich einen Anwalt für das verfahren genommen. Wie hoch die Kosten der Stadt im Zusammenhang mit der Wahlanfechtungsklage sind, sei noch nicht bekannt, heißt es weiter aus der Verwaltung. Die abschließende Kostenfeststellung durch das Gericht sei noch nicht erfolgt, so die Begründung. Erst danach könne die Kommune ihre Kosten ermitteln und mitteilen.

Ende der Hängepartie

Für die Kommune endet damit eine Hängepartie, was die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl angeht. Dennoch kann sich die Wahlleiterin Isabel Jaekel bestätigt fühlen in ihrer Rechtsauffassung. Sie hatte bereits nach dem Einspruch zum festgestellten Wahlergebnis die Vorwürfe der Manipulation der Wahl zurück gewiesen. Dafür sah sie keine Anhaltspunkte und zudem keine Pflichtverletzungen der Mitarbeiter und Helfer bei der Wahl. Außerdem hatte sie auch argumentiert, dass selbst bei Hinzurechnung aller abgegebenen Briefwahlstimmen für den klagenden Mitbewerber es keine Änderung des Wahlergebnisses gegeben hätte. Die breite Zustimmung für den Amtsinhaber war nicht nur in den Wahllokalen groß, sondern auch bei der Briefwahl. Das Ergebnis der Briefwahl weicht damit kaum von dem in den Wahllokalen ab. Auch dies ein Indiz, dass es keine Manipulation gegeben haben kann.