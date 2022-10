Bürgermeisterwahl im Bördeland: Nach der Rüge steht noch die Klage

Biere - Der Gemeinderat nahm es mit Schweigen zur Kenntnis. Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD) informierte, was aus einer Rüge geworden war, die Ratsmitglied Thomas Thamm (CDU) Ende Juli schriftlich eingereicht hatte, in der Gemeinderatssitzung vom 28. Juli gegen die Gemeinderatssitzung an diesem Tag. Deren Hauptpunkt war die zweite Vereidigung von Marco Schmoldt als Bürgermeister vom Bördeland. Dieses Mal auf zwei Jahre.