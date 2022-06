Kirchleitner Bürgermeisterwahl in Calbe: Streitwert für Klage vor Gericht festgesetzt

Die Bürgermeisterwahl in Calbe ist noch nicht beendet - zumindest was die Nacharbeit betrifft. Der unterlegende Kandidat Klaus Kirchleitner aus Bayern klagt vor Gericht und will das Ergrbnis anfechten.