Der Umzug der Schule "Juri Gagarin" aus Welsleben läuft. Wie sehen die Busfahrplanänerungen aus? Gibt es überhaupt welche?

Eickendorf l Wie weit fortgeschritten sind überhaupt die Planungen für den Busverkehr, wenn die Welslebener Schule in ihr vorübergehendes Domizil in der Eickendorfer Karl-Marx-Straße zieht?

„Wir stecken mitten in den Planungen“, erklärt Andreas Pluntke. Der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Bördeland kümmert sich unter anderem um die Buslinienführung. Mit im Boot waren außerdem die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland, der Kreisverwaltung als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Grundschule „Juri Gagarin“ und der Gemeinde Bördeland selbst.

Im Rahmen des Linienverkehrs

„Da die Beförderung der Schüler grundsätzlich im Rahmen des Linienverkehrs erfolgen soll, gilt dies auch während der Auslagerung der Schule“, informiert Bill Bank, Leiter der Verkehrsplanung der Kreisverkehrsgesellschaft. „Die Beförderung erfolgt mit den Linien 134 (Calbe-Großmühlingen-Eickendorf-Biere-Welsleben-Magdeburg) und 135 (Schönebeck-Welsleben-Biere-Eickendorf-Förderstedt). Die neue Haltestelle „Eickendorf, Schule“ wird nur von den Fahrten der genannten Linien bedient, die dem Schülerverkehr dienen, denn die Fahrtzeiten für die anderen Fahrgäste sollen nicht zwingend verlängert werden“, erkärt Bank weiter.

Laut dem vorläufigen Plan werden die Busse morgens von Welsleben nach Eickendorf fahren. Nachmittags dann in die Gegenrichtung. „Nach dem derzeitigen Stand wird ein Bus morgens um 6.49 Uhr ab Welsleben, Krumme Straße, abfahren. Zwei weitere um 6.55 Uhr. Die Lange Straße, Fabrikenstraße, Feuerwehr und Festplatz sind nach Zwischenstopp in Biere um 7.05 beziehungsweise 7.11 Uhr in Eickendorf an der Haltestelle Schule. Diese beginnt um 7.20 Uhr. Nach Schulschluss um 12.10 Uhr soll ein Bus zehn Minuten später fahren. Weitere um 13 und 13.10 Uhr.

Wie geht es nun weiter? „Der Fahrplan befindet sich im Genehmigungsverfahren. Dort können alle Beteiligten noch Hinweise geben“, so Bank weiter. Das Verfahren soll laut dem Leiter der Verkehrsplanung am 19. Juli abgeschlossen sein. Wie in jedem Jahr wird die KVG zum Fahrplanwechsel am 15. August wieder das Fahrplanbuch herausgeben. Zudem werden die finalen Pläne auf der Webseite www.KVG-Salzland.de veröffentlicht.