In Eickendorf steht die fünfte Jahreszeit bevor. Schon Ende Januar findet die erste Abendveranstaltung statt. Was der Carneval Club für Schabernack geplant haben.

„Die Proben liefen in den vergangenen Wochen sehr engagiert und mit viel Freude“, sagt Patricia Ritter, Präsidentin des ECC. Am 11. Januar fand die Generalprobe statt.

Eickendorf. - Beim Eickendorfer Carneval Club (ECC) steht die fünfte Jahreszeit vor der Tür. Wochenlang wurde mit viel Engagement geprobt. Die Generalprobe fand bereits am 11. Januar statt. Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Programm, das mit Tanz, Büttenreden und musikalischen Überraschungen generationsübergreifend begeistern soll.