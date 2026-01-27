Liveticker
Karneval im Bördeland Bütt, Gesang und Tanz überall: In Eickendorf gibt's Karneval
In Eickendorf steht die fünfte Jahreszeit bevor. Schon Ende Januar findet die erste Abendveranstaltung statt. Was der Carneval Club für Schabernack geplant haben.
27.01.2026, 14:00
Eickendorf. - Beim Eickendorfer Carneval Club (ECC) steht die fünfte Jahreszeit vor der Tür. Wochenlang wurde mit viel Engagement geprobt. Die Generalprobe fand bereits am 11. Januar statt. Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Programm, das mit Tanz, Büttenreden und musikalischen Überraschungen generationsübergreifend begeistern soll.