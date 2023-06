Weil ein Stellwerk nicht besetzt ist, fallen am Wochenende mehrere Züge zwischen Bernburg und Calbe aus.

Die Anbindung an Calbe wird durch Abellio realisiert. Am Wochenende ist das Angebot eingeschränkt.

Calbe - Olaf Koch

Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG hat Abellio kurzfristig darüber informiert, dass am Sonnabend, 10. Juni, von 4.40 bis 11.30 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juni, von 6 Uhr bis 11.30 Uhr das Stellwerk in Calbe West nicht besetzt wird.

Das bedeutet, dass in den genannten Zeiträumen kein Zugverkehr zwischen Bernburg und Calbe Ost möglich ist. Betroffen von dieser Sperrung sind die Züge der Regionalbahnlinie RB 47 Halle Hbf – Bernburg Hbf – Magdeburg Hbf.

Abellio bereitet einen Ersatzverkehr mit Bussen vor. Angesichts der Kurzfristigkeit der Mitteilung durch die DB Netz AG ist der Busverkehr von den angefragten Unternehmen aber noch nicht bestätigt. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter dürfen in diesen Zeiträumen die Züge von Abellio auf diesem Streckenabschnitt nicht verkehren.