Calbe: Am Saaleufer sammelt der Verschönerungsverein säckeweise Müll

Calbe - Mit sieben Frauen und sieben Männern war der Verschönerungsverein am Freitag am Hochufer der Saale im Einsatz. Seit die Vereinsmitglieder das Areal unterhalb des Denkmals für die Gefallenen der beiden Weltkriege hergerichtet haben, pflegen sie die Anlage regelmäßig. Was genau macht der Verein am Denkmal?