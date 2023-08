Calbe - Thomas Linßner

Die Ringstraße durch das ehemalige Niederschachtofenwerk/Metallleichtbaukombinat am Ortsausgang nach Barby wird saniert. Hier läuft der erste Bauabschnitt zum grundhaften Ausbau der Straße. Aus Perspektive der Barbyer Straße sieht es so aus, als ob die Baustelle immer mal wieder ruht. In Calbe gab es zuletzt Ärger über viel Vandalismus in der Stadt.

Doch Bürgermeister Sven Hause kann diese subjektive Beobachtung nicht bestätigen. „Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt der Ringstraße laufen planmäßig. Derzeit werden im östlichen Teil des ersten Abschnitts – von der Barbyer Straße bis Zufahrt Pappelweg – die neuen Entwässerungssysteme errichtet“, so der Bürgermeiste.

Im westlichen Bereich des aktuellen Bauabschnittes seien die Arbeiten bereits abgeschlossen. Der Abschluss des ersten Bauabschnittes, hierzu gehören die Erneuerung der Schmutzwasserleitungen, Errichtung einer Straßenentwässerung, Neuaufbau der Straßenbaukörpers sowie Herstellung aller Nebenanlagen (Rad- und Fußweg, Beleuchtung), ist für Ende November 2023 vorgesehen.

„Nach derzeitigem Stand wird dieses Ziel auch erreicht. Ab Frühjahr 2024 starten die Arbeiten zum zweiten Abschnitt“, sagt Sven Hause.

Insgesamt werden die Stadt Calbe und der Abwasserzweckverband rund fünf Millionen Euro dafür aufwenden. Das Vorhaben wird zu 95 Prozent im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.