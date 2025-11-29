Stadtverwaltung hat die Fördermittelzusage schon in der elektronischen Post. Damit wird der grundhafte Ausbau der wichtigen und sehr desolaten Straße in Calbe bald Realität.

Calbe bekommt Geld für den Ausbau der Bernburger Straße aus dem Städtebauprogramm des Landes.

Calbe. - Am Anfang der Woche war es noch eine Absichtserklärung, die Bernburger Straße in der Zukunft auszubauen. Am Mittwochabend verkündete Bürgermeister Sven Hause während der Sitzung des Bauausschusses, dass der Ausbau nun mit Sicherheit kommt. Die Stadt habe die Fördermittelzusage bereits im E-Mail Postfach in dieser Woche gehabt, freute er sich.