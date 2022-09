Calbe: Bürger ärgern sich über Müllentsorgung im Brotsack

Seit Tagen sind Anwohner des Brotsack in Calbe aufgeregt, weil der Kreiswirtschaftsbetrieb die Müllentsorgung verändern will.

Calbe - In einem Rundschreiben, nicht einmal an die betroffenen Bürger in Calbe direkt adressiert, hat der Kreiswirtschaftsbetrieb Ende August angekündigt, die Abholung des Restmülls in der Straße Brotsack einzustellen. Das sorgt bei den Anhwohnern für Frust und Unverständnis. Was ist der Stein des Anstoßes?