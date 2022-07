Calbe: Chance für Häuslebauer am Hänsgenhoch

Ein Haus am Stadtrand. Klingt idyllisch. In Calbe könnten im kommenden Jahr neue Wohnhäuser entstehen.

Calbe - Die Nachfrage nach Baugrundstücken sei vorhanden, sagt Bürgermeister Sven Hause. Baugrundstücke sollen vor allem junge Familien anlocken, die auf der Suche nach bezahlbarem Bauland sind. Am Hänsgenhoch soll im kommenden Jahr der Bau weiterer Einfamilienhäuser möglich werden. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten einer Vorlage der Stadtverwaltung zu, wonach die dritte Änderung des Bebauungsplanes jetzt öffentlich gemacht werden soll. Im kommenden Jahr könnte dann der Bebauungsplan in Kraft treten und wirksam werden. Die Stadtverwaltung hat mit der Änderung auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte reagiert. Denn schon 1995 hatte der Stadtrat entschieden, dass die bislang von der Landwirtschaft genutzten Flächen mit Gebäuden bebaut werden können. Damals war die Kommune noch von anderen Voraussetzungen ausgegangen. In den vergangenen Jahren hat sich der Geschmack beim Hausbau verändert. Wurden nach dem Mauerfall auch schon mal gern Reihenhäuser gebaut, wünschen sich die meisten Bauherren heute ein alleinstehendes Haus. Damit dies in Zukunft möglich ist, hat der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, den Bebauungsplan an die aktuelle Entwicklung anzupassen.