Calbe: Das plant die neue Bollenchefin

Die Mitglieder des Bollenvereins haben eine neue Vereinsspitze gewählt. Jutta Rieger-Schweitzer will dem Bollenverein mehr Beachtung in der Stadt geben.

Calbe - In den zurückliegenden Jahren war es um den Bollenverein ruhiger geworden. Nach einer coronabedingten Pause meldete sich der Bollenverein in diesem Jahr wieder in der Öffentlichkeit zurück. Nach dem Bollenfest haben die Vereinsmitglieder ihren Vorstand neu gewählt.