Krankenhaus Calbe: Der neue Chefarzt des Saale-Krankenhauses will in Zukunft weiter in die Digitalisierung investieren

Im Saale-Krankenhaus Calbe gab es vor einiger Zeit einen Personalwechsel an der Spitze. Dr. Holger Böhme ist seit März Chefarzt in der Klinik. Er fühlt sich wohl in der Klinik, sagte er bei seiner öffentlichen Vorstellung.