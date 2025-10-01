Stadtverwaltung will mit den Stadträten in der kommenden Sitzungsrunde über die Umgestaltung des Naherholungsgebietes sprechen und klären, wie das heutige Tiergehege umgebaut werden soll.

Die Stadt will die Tierhaltung auf dem Wartenberg aufgeben.

Calbe. - In der nächsten Sitzungsrunde der Ausschüsse des Stadtrates soll es inhaltlich unter anderem um die Zukunft des Wartenbergs gehen. Mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Studenten ihre Ideen für die Umgestaltung des Tiergeheges den Stadträten präsentierten.