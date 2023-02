Calbe - Der Verschönerungsverein in Calbe ist schon wieder Opfer von Vandalismus geworden. Das teilte jetzt Vereinschef Dieter Tischmeyer mit. „Schon wieder Vandalismus in Calbe. Dieses Mal an der Tafel am Goethestein, an einer Bank am Schillerstein und an einer Tafel an der Saalebrücke, wo es dann unter der Brücke durch, zum Schiller- und Goethestein geht“, teilt er mit. Erneut hat der Verein Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei gestellt.