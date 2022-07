Calbe: Hitze treibt Leute ins Schwimmbad

Calbe - In der Freibadsaison strebt die Stadt 10 000 Badegäste an. Bei dieser Zahl rechnet sich der ganze Aufwand mit dem Freibad für die Kommune. In den vergangenen Jahren seit der Eröffnung des neu gebauten Bades hat sich der Wunsch bislang noch nicht erfüllt. In diesem Jahr scheint die Zahl allerdings durchaus leicht erreichbar, wie Bürgermeister Sven Hause kürzlich den Stadträten erklärte. Was die Hitze dieser Tage damit zu tun hat.