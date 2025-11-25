Calbes Stadtverwealtung legt eine neue Informationsvorlage zur Grünflächenpflege vor. Demnach haben die Mitarbeiter des Bauhofs den Sommer über jede Menge Arbeit mit der Pflege der Pflanzen.

Rund um die öffentliche Grünpflege in Calbe liefert die Verwaltung neue Zahlen an die Stadträte.

Calbe. - Die Pflege der Grünflächen in der Kleinstadt gab in der Vergangenheit immer mal wieder Anlass zur Kritik im Stadtrat. Vor allem, wenn es im Frühjahr viel geregnet hatte, kamen die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes hier kaum noch hinter dem schnellen Wachstum der Pflanzen hinterher.