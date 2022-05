Calbe kann Fehler beheben

Mit der Prüfung von Formvorschriften ist die Verwaltung in der Saalestadt beschäftigt, seit das Problem im Zusammenhang mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht entdeckt wurde.

Calbe - Im Zuge einer Klage gegen die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl in der Saalestadt am 6. Juni 2021, fiel in der Stadtverwaltung auf, dass die Kommune bei den öffentlichen Bekanntmachungen der Sitzungen im Amtsblatt offenbar ein Problem hat. Die Verwaltung legte dem Stadtrat die Beschlüsse aus der vorangegangenen Sitzung noch einmal vor und ließ die Räte ihre gefassten Beschlüsse zunächst aufheben und anschließend neu fassen. Das Problem der fehlerhaften öffentlichen Bekanntmachungen betrifft allerdings nicht nur die vorangegangene Stadtratssitzung.