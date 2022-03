Calbe: Kein schnelles Internet in Sicht

Calbe - Damit auch die Bürger des ländlichen Raumes die Vorzüge von Breitbandanschlüssen nutzen können, hat die öffentliche Hand Unternehmen beauftragt, den Ausbau überall dort vorzunehmen, wo es Anbieter nicht von selbst machen wollten, etwa wenn in den Gebieten nur wenige Menschen leben. Auch in der Saalestadt gibt es Bereiche, die dazu zählen. Die kleinen Ortsteile zum Beispiel. Die öffentliche Hand unterstützt hier den Ausbau und gibt den Unternehmen dafür finanzielle Hilfen. Kommen nur in Calbe die Arbeiten nicht voran?