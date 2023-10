Calbe - Die gesunde Ernährung fängt bereits bei den Kindern an. Haben sie in ihrer Kindheit viele gesunde Dinge gegessen und Erfahrungen damit gemacht, ist es wahrscheinlich, dass sie auch später im Leben sich gesundheitsbewusst ernähren.

Die Politik hat dies bereits vor längerer Zeit erkannt und immer wieder Förderprogramme gestartet. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt auch in diesem Schuljahr im Rahmen der Durchführung des europäischen Schulprogramms eine gesunde Ernährung von Kindern in Kindertagesstätten sowie in Grund- und Förderschulen durch eine kostenfreie Lieferung von konventionell beziehungsweise ökologisch erzeugten Produkten, teilte die Stadt jetzt mit. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben sich vor einigen Wochen in dem Förderprogramm beworben und den Zuschlag erhalten, sagte Bürgermeister Sven Hause kürzlich den Stadträten während der Stadtratsitzung.

Das Los sollte entscheiden

Mit Beginn der neuen Förderperiode ab diesem Schuljahr wurde die Durchführung des EU-Schulprogramms in Sachsen-Anhalt neu geregelt, so die Stadt. Zur Wahrung der Gleichbehandlung bei der Verteilung der knappen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurde die Teilnahme der sich bewerbenden Einrichtungen im Rahmen eines - dem Antragsverfahren der Lieferanten - vorgelagerten Losverfahrens entschieden, schildert die Kommune die Bedingungen in dem Förderprogramm.

„Die Stadt Calbe hat als Schulträger für die Grundschule ’G. E. Lessing’ und als Träger der Kindertagesstätte ’Haus Sonnenschein’ die entsprechenden Anträge gestellt. Erfreulicherweise wurden beide Einrichtungen im Losverfahren ausgewählt“, informierte Bürgermeister Sven Hause. Bereits seit dem 5. September werden beide Einrichtungen mit konventionell erzeugtem Obst, Gemüse und Milch durch die Land & Lecker Agrargenossenschaft Baalberge eG beliefert, so die Kommune weiter. Insgesamt bekommen die Kinder an 101 Tagen zusammen 29 kg (100 g je Portion je Kind) eine Auswahl an Obst, Gemüse und 250 ml Schulmilch zur Verfügung gestellt.

Keine Kosten für die Eltern

Das Obst und Gemüse wird entsprechend vorbereitet, und alle Kinder können sich im unteren Flurbereich selbstständig bedienen. Zusätzliche Kosten entstehen für die Eltern der Jungen und Mädchen nicht. „Die Zubereitung erfolgt durch städtische Mitarbeiter, Praktikanten und zwei ehrenamtliche Helferinnen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken“, so Bürgermeister Sven Hause.

Das Schulprogramm soll ein gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten bei den Kindern fördern und zur Bewusstseinsbildung beitragen. Ob das Förderprogramm fortgesetzt wird oder die Kommune in der Zukunft im Rahmen ihrer Fürsorge in den beiden kommunalen Einrichtungen weiter für Obst, Gemüse und Milch sorgen wird, bleibt offen.