Wärmeplanung zeigt vor allem Handlungsbedarf in den Dörfern und abgelegenen Siedlungen in den kommenden zwei Jahrzehnten. Fossile Energieträger wie Kohle oder Gas sollen dann nicht mehr verbrannt werden.

Die Neue Wohnstadt heizt schon seit Jahren vor allem mit Wärmepumpen und ist damit der Entwicklung weit voraus.

Calbe. - Bis zum 10. Dezember haben die Calbenser auf dem Bürgerportal des Landes die Möglichkeit, sich mit der Wärmeplanung der Kleinstadt zu befassen und ihre Meinung zu der Planung zu sagen. Auf der Webseite der Stadt hat die Verwaltung einen entsprechenden Link veröffentlicht, über den die Wärmeplanung der Kommune abrufbar ist.