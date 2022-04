Calbe: Kooperation mit anderen Kommunen noch ausbaufähig

Die Leader-Aktionsgruppe Elbe-Saale hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Kritik gibt es darin an der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen bei der Fortentwicklung des Tourismus.

Auf dem Spielplatz in der Grünen Lunge profitierte die Stadt Calbe von dem Förderprogramm Leader.

Calbe - Nach dem Auslaufen der Förderperiode bereiten sich die Leader-Aktionsgruppen im Land auf die kommende Förderperiode vor. In den kommenden Monaten werden sie sich damit beschäftigen, welche Entwicklungsziele sie in den kommenden Jahren besonders fördern und unterstützen wollen. Für die abgelaufene Förderperiode zeigt der Bericht der lokalen Aktionsgruppe, die aus den Kommunen Biederitz, Gommern, Barby, Schönebeck und Calbe besteht, dass in der Vergangenheit nicht immer alles rundlief.