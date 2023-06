Kristian Koch, Leiter des Geschäftsbereichs Arztpraxen und Krankenhaus und bei Medicover (v. l.), Florian Dietrich, Geschäftsführer des Saale-Krankenhauses in Calbe zeigt den neuen Vertrag mit Dr. Burkhard John, Geschäftsführer des AGR Senioren Rehakomplexes und Dr. med. Robin John, Geschäftsführer des MVZ Hausarztteams, nach der Unterzeichnung in Calbe.

Calbe - Das Saale-Krankenhaus in Calbe hat sich auf die Altersmedizin spezialisiert. In der Klinik versuchen die Mitarbeiter und Ärzte die älteren Menschen wieder fit für den Alltag zu machen. Zukünftig will die Klinik mit dem AGR Senioren-Rehakomplex in Schönebeck sowie mit dem MVZ Hausärzteteam noch enger zusammen arbeiten.