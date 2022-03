Calbe: Salzlandkreis bleibt nach Brand auf Kosten für ehemalige Diesterwegschule hängen

Die ehemalige Diesterwegschule in Calbe wurde nach einem Dachstuhlbrand von der Kreisverwaltung baulich gesichert. In Zukunft soll die Ruine verschwinden. Der Stadtrat hatte sich entschlossen, dass herrenlose Grundstück zu übernehmen. An der Stelle soll ein kleiner Park entstehen.

Foto: Thomas Höfs